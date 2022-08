Beauté : 04 astuces naturelles et simples pour avoir des lèvres pulpeuses

Vous souhaitez avoir des lèvres pulpeuses comme celles de certaines stars. Mais vous ne voulez pas passer par la chirurgie comme ces dernières. Nous avons la solution pour vous. Découvrez ici quatre astuces naturelles.

Les lèvres, de vrais atouts de séduction existent sous toutes les formes et de toutes les tailles. Certaines sont volumineuses, d’autres sont petites, et d’autres sont tout à fait pulpeuses. Vous êtes surement à la recherche de celles pulpeuses, mais vous ne savez pas comment s’y prendre. Voici pour vous des techniques simples et naturelles pour atteindre votre objectif.

1.Faites la gymnastique des lèvres

Mettez votre bouche en position « bisou » pendant 10 sec, puis réitérez 10 fois. Vous pouvez aussi prononcer les lettres O et X chacune leur tour pendant 5 à 10 minutes tous les jours

2.Souriez plus pour renforcer ces muscles des lèvres

Oui, il y a des muscles dans vos lèvres, donc un exercice régulier aidera à les garder toniques et plus attrayants! Bien que vous puissiez vous engager dans un programme d’exercice quotidien pour vos lèvres, le simple fait de sourire est probablement le moyen le plus simple d’obtenir les résultats souhaités.

Passez quelques minutes chaque jour à regarder des vidéos amusantes sur YouTube ou à regarder pour obtenir votre dose de rire. C’est un moyen facile de renforcer vos muscles des lèvres pour créer des lèvres plus pleines au lieu de celles qui s’affaissent.

3.Hydratez bien vos lèvres au quotidien

On ne le répètera jamais assez. Il est indispensable d’hydrater ses lèvres correctement tous les jours, voire plusieurs fois par jour. En effet, la peau des lèvres est très fragile. Et ce, aussi bien en hiver qu’en été. Les lèvres ont besoin d’être nourries en profondeur et d’être protégées pour garder tout leur volume.

Massez vos lèvres avec un glaçon. Pour un effet repulpant instantané, pensez au glaçon. Le froid va leur donner un p’tit coup de fouet stimulant. Pour cela, prenez un glaçon et mettez dans un tissu propre. Massez vos lèvres avec pendant 2 min. L’effet du froid va instantanément faire gonfler vos lèvres en quelques secondes !

4.Utilisez un gommage fait maison pour des résultats efficaces

Une autre façon d’exfolier efficacement vos lèvres est d’utiliser un gommage nourrissant. Quelques fins granules de sucre mélangées à quelques gouttes de jus de citron et une cuillerée de miel formeront un exfoliant agréable pour la peau, parfait pour lisser et illuminer vos lèvres. L’utilisation régulière de votre gommage maison garantira de belles lèvres en un rien de temps.