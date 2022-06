Beauté : 03 astuces efficaces pour redonner l’éclat à vos bijoux en or

La sueur du corps, les poussières et les frottements affectent la brillance de l’or en le salissant ou en abîmant son polissage. Voici donc pour vous, des astuces pouvant vous aider à maintenir leur éclat.

L’or est un métal précieux apprécié pour sa brillance, sa couleur et sa durabilité. Mais les bijoux se ternissent vite au fil du temps. Si vous avez une chaîne en or, un bracelet ou une bague, vous l’auriez constater. Il faut dire que la chaîne en or, portée autour du cou ou du poignet, subit frottements, usure du temps, humidité, pollution… Autant d’éléments qui ont un réel impact sur la brillance de votre chaîne en or. Voici quelques conseils simples pour un bon entretien et pour redonner de l’éclat à votre bijou.

1- Bicarbonate de soude et du vinaigre blanc

Mélangez trois cuillerées de bicarbonate de soude avec une cuillerée d’eau dans un récipient. En mélangeant, vous obtenez une texture pâteuse ressemblant à du dentifrice.

Avec un coton-tige, déposez une noisette du produit sur le bijou et étalez-le sur toute la surface du bijou. Placez-le ensuite dans un récipient en plastique ou en verre. Puis versez du vinaigre blanc préalablement distillé dans de l’eau sur le bijou. Il faudra veiller à ce que ce dernier soit complètement submergé par le vinaigre. Laissez reposer cinq minutes avant de rincer abondamment votre bijou à l’eau chaude en le frottant à l’aide de vos doigts.

Une fois l’opération terminée, il vous suffit d’essuyer votre bijou avec une peau de chamois, un chiffon en coton ou en microfibres. Et voilà ! Le tour est joué. Vos bijoux sont comme neufs.

Par ailleurs, il faut éviter d’utiliser cette méthode sur les bijoux incrustés de pierres précieuses ou de perles. L’action du vinaigre couplé au bicarbonate de soude pourrait les endommager.

2- Bicarbonate de soude et du liquide vaisselle

Vous l’auriez peut-être remarqué, quand vous oubliez d’enlever votre alliance en or avant de laver la vaisselle. Les bijoux sont propres et brillants. Avec du bicarbonate de soude, le résultat est encore meilleur. Pour cela, il suffit de verser dans une bassine ou dans un bol un quart de litre d’eau chaude, une cuillère à café de liquide vaisselle et une cuillère à café de bicarbonate de soude. Après avoir bien mélangé le tout, il faudra y plonger les bijoux et veiller à ce qu’ils soient bien submergés par le mélange. Après une trentaine de minutes en immersion dans l’eau savonneuse, vos bijoux sont fins prêts à être « lustrés ». Avec une brosse à dents neuve, vous frottez délicatement vos bijoux pour éliminer les saletés incrustées et raviver leur éclat. Privilégiez une brosse à dents à poils mous pour ne pas gratter l’or et laisser des rayures sur les bijoux.

Après un passage sous l’eau pour rincer la solution, vous essuyez vos bijoux avec un chiffon en microfibres.

3- Bicarbonate de soude et du papier aluminium

Cette méthode est parfaite pour protéger l’or de vos bijoux. Cependant, s’ils sont ornés de perles ou de pierres collées, la chaleur de la solution risquerait de les endommager.

Dans un grand récipient en verre, que vous tapisserez de papier d’aluminium, côté brillant vers le haut, vous plongez les bijoux et vous les saupoudrez de bicarbonate de soude. Vous verserez, ensuite, de l’eau bouillante sur vos bijoux en tâchant à ce que ces derniers soient entièrement submergés et restent en contact avec le papier d’aluminium. Laissez tremper le tout 3 à 5 minutes, puis rincez à l’eau froide sans frotter. Dites adieu aux tâches noires. Faites place, à présent, à votre chiffon microfibre pour parfaire le nettoyage de vos bagues, de vos bracelets ou votre chaîne en or et leur redonner de l’éclat.