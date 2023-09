Beauté : 02 techniques pour enlever la colle forte sur vos cheveux

- Publicité-

Utiliser de la colle forte peut vous mettre dans une situation délicate ! Lisez notre guide pour apprendre comment enlever de la glue sur vos doigts, vos cheveux et vos ongles en toute sécurité.

Si vous vous retrouvez avec de la colle tenace sur les cheveux, cela peut être une situation frustrante. Toutefois, ne vous inquiétez pas ! Il existe des méthodes simples et efficaces pour vous en débarrasser sans avoir à recourir à des produits chimiques qui pourraient endommager vos cheveux.

Le vinaigre de cidre de pomme

Les rinçages capillaires au vinaigre de cidre de pomme contiennent un acide doux avec un niveau de Ph similaire à celui de vos cheveux. Une option parfaite pour enlever la colle de vos cheveux sans pour autant les endommager. Voici donc comment s’y prendre:

- Publicité-

A l’aide d’un morceau de coton, appliquez le vinaigre de cidre de pomme directement sur les mèches de cheveux impactées par la colle. Assurez-vous d’utiliser du vinaigre dilué avec de l’eau !

Laissez reposer pendant 5 minutes puis peignez les mèches impactées par la colle pour les démêler.

Rincez abondamment.

En plus d’être efficace et bon marché, le vinaigre de cidre de pomme améliore la brillance et équilibre le Ph du cuir chevelu, si vous l’utilisez comme eau de rinçage après votre shampoing.

Un bain d’huile

L’astuce de l’huile est efficace puisque cette dernière affaiblit les propriétés adhésives de la colle. Pour l’appliquer, suivez nos étapes :

Enduisez vos cheveux avec l’huile de votre choix (huile végétale…) pendant 30 à 60 minutes.

Laissez agir, peignez puis rincez.

Lavez-vous les cheveux avec un shampoing puis utilisez un conditionneur pour mieux les démêler.

Articles similaires