Béatrice Dalle très franche sur son histoire d’amour avec JoeyStarr

Béatrice Dalle revient sur sa relation passionnelle avec le rappeur JoeyStarr, ancienne moitié du duo NTM, en se confiant sans détour dans l’émission En Aparté diffusée sur Canal+ en 2024. L’actrice, icône du cinéma français révélée par 37°2 le matin, décrit une histoire d’amour intense qui a duré dix ans et dont il ne reste aujourd’hui que des traces.

Dans cet entretien, Béatrice Dalle raconte être tombée « folle amoureuse » après l’avoir vu dans un clip, puis être allée frapper à la porte de celui qu’elle surnomme le « Jaguarr Gorgone ». Elle qualifie leur relation de « passion inouïe » et reconnaît que, malgré la séparation apparente des chemins, leur lien a été animé d’une admiration réciproque et d’un fort attachement.

Actrice connue pour ses choix artistiques francs et souvent provocateurs, Béatrice Dalle reste fidèle à une image inclassable : révélée au grand public au milieu des années 1980, elle s’est imposée avec un rôle emblématique et une présence « rock’n’roll » qui l’ont conduite vers des collaborations aussi diverses que celles de Jim Jarmusch ou Claire Denis, ainsi que des apparitions marquantes à la télévision.

Béatrice Dalle et JoeyStarr : itinéraires croisés entre scène, écran et médias

Le parcours de Béatrice Dalle se lit comme celui d’une comédienne refusant les sentiers balisés : icône de 37°2 le matin, elle a enchaîné des rôles percutants — cliente aveugle chez Jim Jarmusch, personnage extrême chez Claire Denis, apparition dans la série Dix Pour Cent — et des prises de position publiques qui ont nourri son image de « Béa-bombe ». Le récit qu’elle fait de son histoire avec JoeyStarr s’inscrit dans cette trajectoire de vie intense et médiatisée.

De son côté, JoeyStarr s’est imposé dès le début des années 1990 au sein du duo NTM, groupe emblématique du rap français dont le nom a fait débat — entre l’acronyme explicite souvent traduit par « Nique Ta Mère » et l’explication plus policée « Nord Transmet le Message ». Aux côtés de Kool Shen, il a porté des titres à fort contenu politique et social, comme Police ou Laisse pas traîner ton fils, et a longtemps incarné l’énergie brute et l’esprit provocateur du mouvement rap en France.

Le parcours médiatique de JoeyStarr a été marqué par des controverses et des condamnations, rappelant que sa carrière a souvent oscillé entre scandale public et succès artistique. Plus récemment, le rappeur a trouvé une place différente dans les médias grand public en participant à la série de TF1 Le Remplaçant, où il joue un rôle de professeur au grand cœur — un statut que Béatrice Dalle juge, selon ses mots cités, « pas très NTM tout ça ».

