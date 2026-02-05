Béatrice Dalle dit aimer « les mecs qui font peur »

Béatrice Dalle , révélée par le film 37°2 le matin, reste une figure provocatrice du cinéma français: muse du cinéma alternatif, compagne de personnalités controversées et, en 2026, auteure d’une déclaration surprenante dans un podcast animé par Laurent Baffie où elle confie « Je suis amoureuse de Poutine ». Retour sur une trajectoire marquée par la rupture avec les codes et des prises de position publiques qui continuent d’alimenter l’actualité.

Béatrice Dalle, révélée par le film 37°2 le matin, reste une figure provocatrice du cinéma français: muse du cinéma alternatif, compagne de personnalités controversées et, en 2026, auteure d’une déclaration surprenante dans un podcast animé par Laurent Baffie où elle confie « Je suis amoureuse de Poutine ». Retour sur une trajectoire marquée par la rupture avec les codes et des prises de position publiques qui continuent d’alimenter l’actualité.

Découverte par Dominique Besnehard à partir d’une photographie, Béatrice Dalle s’impose très vite comme une icône post-punk après sa prestation fulgurante dans 37°2 le matin. Son jeu brut et sa présence à l’écran transforment l’inconnue en star nationale et ouvrent des débouchés internationaux, tout en façonnant l’image d’une actrice au franc-parler assumé.

Connue sous le sobriquet de Béa-Bombe dans le milieu, elle alterne exigence artistique et notoriété grand public, refusant souvent les conventions d’un certain establishment cinématographique. Sa carrière navigue entre succès populaires et collaborations avec des réalisateurs de cinéma d’auteur.

Publicité

Béatrice Dalle : trajectoire artistique et prises de parole

Le rôle dans 37°2 le matin, signé par le jeune réalisateur Jean-Jacques Beineix, fait basculer sa vie professionnelle. Bien que partageant l’affiche avec Jean-Hugues Anglade, c’est son visage et sa personnalité qui marquent le film et les affiches promotionnelles. Elle enchaîne ensuite des apparitions, dont un petit rôle chez Francis Huster, puis des collaborations à l’étranger, notamment en Italie avec Marco Bellocchio.

Dans les années 1990, Béatrice Dalle s’implante dans le cinéma indépendant international: elle tourne avec Jim Jarmusch et Abel Ferrara, ce qui contribue à la qualifier de muse du cinéma alternatif tout en conservant une aura punk singulière. Ces choix artistiques confirment son positionnement en marge du système, apprécié tant par les critiques que par une partie du public.

Sa vie privée a souvent fait la une. Née Cabarrou, elle conserve le nom de son premier mari, le peintre Jean‑François Dalle, dont elle divorce après trois ans. Elle est ensuite liée pendant une dizaine d’années au rappeur Joeystarr (moitié du groupe NTM), relation largement médiatisée pour son côté sulfureux.

Publicité

Par la suite, elle a épousé un homme incarcéré à la prison de Brest pour viol; selon les éléments publiés, elle a demandé le divorce après sa sortie de prison, évoquant des violences conjugales. Selon StreetPress, elle a aussi été en couple en 2022 avec un hooligan et militant d’extrême droite.