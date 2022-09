Bayern: un hacker récompensé pour avoir décelé une faille sur le site du club

Selon les informations de The Sun ce mercredi, un supporter du Bayern Munich a hacké le site du club bavarois pour déceler une faille et a averti le champion d’Allemagne. Il a été récompensé par les dirigeants du club Munichois.

Auteur d’un début de saison poussif notamment en Bundesliga, le Bayern Munich aurait pu connaître un autre problème majeur sans l’intervention de Daniel « Ghost » Martins. En effet, l’expert en sécurité informatique, et très grand fan du Bayern, a piraté le site internet du club pour mettre en lumière une faille, selon The Sun. « Dès que j’ai trouvé la faille, immédiatement, à l’aube, j’ai fait un rapport et je le leur ai envoyé » a-t-il confié au tabloïd britannique.

Le « hacker éthique » affirme que Le Bayern Munich n’a pas tout de suite répondu à ses sollicitations. Mais dès que les dirigeants ont compris l’énorme service que leur avait rendu l’informaticien de 24 ans, ils étaient tellement reconnaissants qu’ils lui ont offert un maillot dédicacé de l’attaquant allemand Thomas Müller, pour le récompenser.

Le problème était assez grave puisque des données personnelles auraient pu être exposées. Des informations commerciales et confidentielles sur le club risquaient également d’être divulguées. Le problème a été depuis résolu par le Bayern Munich, qui peut remercier Daniel « Ghost » Martins.