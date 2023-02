Bayern, PSG, Real Madrid… Okocha prédit le vainqueur de la Ligue des champions

L’ancienne gloire nigériane, Jay jay Okocha s’est aussi livré au jeu des pronostics, en ce début des phases à élimination directe de la Ligue des champions. Et l’ancien buteur du PSG voit les Parisiens remporter le sacre.

Qui pour succéder au Real Madrid au palmarès alors que la Ligue des champions reprend ce mardi avec les rencontres des huitièmes de finale ? D’ici mars prochain, il ne restera plus que huit équipes encore en lice. Et pourtant, il est difficile de prédire le vainqueur tant le niveau est élevé cette saison avec les clubs qui se sont renforcés. Ce n’est cependant pas le constat de Jay Jay Okocha qui voit une équipe sortir du lot.

Passé par le Paris Saint-Germain de 1998 à 2022, l’ancien milieu de terrain pense que le club de la capitale française peut soulever le trophée en fin de saison. Selon Soccernet, l’ancien attaquant des Super Eagles estime que Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar Junior peuvent faire la différence pour les Parisiens: « Je pense qu’ils ont récemment acheté quelques joueurs qui aident les plus jeunes à y croire aussi. Et je pense que c’est ce qui leur manque en ce moment pour remporter le titre : la conviction qu’ils peuvent le faire. »

Le statut de champion du monde de Messi et sa bonne forme actuelle couplée à son expérience dans cette compétition sont des facteurs qui peuvent faire pencher la balance dans le camp de l’équipe française, selon le Nigérian. « Je ne serais pas du tout surpris s’il s’enflamme encore vraiment cette saison et aide le PSG à remporter le trophée », a-t-il ajouté.

Mais avant de penser à décrocher ce sacre, il faut déjà que le PSG fasse bonne impression ce mardi face au Bayern au Parc des Princes. Un match prévu à 20 heures (GMT), comptant pour la huitième de finale aller. Un choc pour lequel le trio MNM (Messi-Neymar-Mbappé) devrait être aligné d’entrée, à moins que le Français, qui revient de blessure, n’entre en cours de jeu.