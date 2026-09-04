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Bayern Munich : Vincent Kompany rassure sur l’état de santé de Jamal Musiala

L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a apporté des nouvelles particulièrement rassurantes concernant la situation médicale de Jamal Musiala lors d’un point presse organisé ce vendredi 4 septembre 2026. Le technicien a tenu à éclaircir l’évolution clinique de son joueur, dont l’indisponibilité suscitait de vives inquiétudes au sein du club bavarois depuis plusieurs semaines.

Angelo TOURÉ
Publié le à
Football
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Bayern Munich : Vincent Kompany rassure sur l’état de santé de Jamal Musiala
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Le calvaire du joueur avait débuté au cours de la phase de préparation estivale de la formation munichoise. Jamal Musiala s’était en effet effondré à deux reprises sur la pelouse lors de rencontres amicales disputées face au RB Leipzig puis contre le 1. FC Heidenheim. Les examens approfondis avaient alors mis en évidence des épisodes d’absences directement causés par un dysfonctionnement neurologique.

Cette fragilité avait contraint le milieu de 23 ans à observer un repos strict, lui faisant manquer les trois premières rencontres officielles de la saison bavaroise. Sa convalescence a néanmoins franchi une étape décisive ces derniers jours, puisque l’international allemand a accompli une semaine complète d’entraînement avec l’effectif sans manifester de nouvelle défaillance.

Face aux médias, Vincent Kompany a insisté sur cette trajectoire ascendante. L’entraîneur a précisé que son protégé traverse une période positive sur le plan personnel, réagit de façon très favorable au protocole et au suivi médical mis en place par les spécialistes, et ne présente actuellement aucune nouvelle crise neurologique.

Décision imminente pour le choc face à Schalke 04

La réintégration effective du milieu offensif dans la compétition officielle demeure désormais suspendue à un ultime arbitrage technique. Une décision finale quant à l’intégration de Jamal Musiala dans le groupe pour le déplacement en Bundesliga face au FC Schalke 04 ce samedi doit être prise à l’issue de la séance d’entraînement de vendredi.

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