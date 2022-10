Bayern Munich – Viktoria Plzen : les compos officielles, avec Sadio Mané

Le Bayern Munich accueille le Viktoria Plzen ce mardi à 17h45 (GMT+1), pour le compte de la troisième journée de la Ligue des champions dans le groupe C. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

La troisième et ultime journée de la phase aller de groupes de la Ligue des champions débute ce mardi après-midi, avec un duel très déséquilibré entre le Bayern Munich et le Viktoria Plzen à l’Allianz Arena. Si les Bavarois connaissent un début d’exercice compliqué en Bundesliga, troisièmes avec quatre victoires en huit matches, sur la scène européenne c’est une tout autre histoire.

Les coéquipiers de Manuel Neuer dominent le « groupe de la mort » avec deux succès en autant de matches, à Milan face à l’Inter (2-0) et à domicile contre le Barça (2-0). En face, les Tchèques ont enchaîné deux défaites (1-5) en Catalogne, avant de chuter à domicile face à l’Inter (0-2).

Pour cette rencontre, Julian Nagelsmann doit composer sans Kimmich et Muller, touchés par le Covid-19, et les Français Hernandez, blessé, et Coman, en reprise. Sans surprise, Sadio Mané est titulaire en attaque. Côté tchèque, Michal Bilek, coach de Plzen, déplore aussi plusieurs absents comme Bucha, suspendu, ou encore Sykora, blessé. A noter également la titularisation de Tvrdon dans le but, Sykora étant trop juste.

Les compos officielles

Bayern Munich : Neuer – Mazraoui, Upamecano, De Ligt, Davies – Goretzka, Gravenberch – Sané, Musiala, Mané – Gnabry.

Viktoria Plzen : Tvrdon – Holik, Hejda, Pernica, Havel – Kalvach, Ndiaye – Kopic, Vlkanova, Mosquera – Chory.