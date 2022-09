Bayern Munich: Thomas Tuchel pour remplacer Julian Nagelsmann ?

Auteur d’un début de saison mitigé avec le Bayern Munich, l’entraîneur Julian Nageslmann pourrait perdre sa place à la tête de l’équipe Bavaroise, selon Bild. Le média allemand affirme même que son remplaçant est déjà identifié, en la personne de Thomas Tuchel.

Malgré deux victoires en deux sorties de Ligues des champions, le Bayern Munich connaît un début de saison compliqué. Le champion d’Allemagne en titre n’a plus gagné aucun match de Bundesliga depuis quatre journées, et a même été battu par Augsbourg (1-0) ce samedi, lors de la 7è journée de championnat. Ça fait 20 ans que le Bayern n’avait plus connu un début d’exercice aussi compliqué. Des contre-performances qui peuvent être fatales au coach munichois, Julian Nagelsmann.

Si ce dernier n’est pas pour le moment menacé selon le président Oliver Kahn, Bild affirme ce lundi matin que le technicien allemand pourrait être licencié de son poste, grâce à une clause libératoire secrète dans son contrat, s’il ne remontait pas rapidement la pente. Le média allemand, avance même que le nom de son remplaçant est déjà connu: et ce sera Thomas Tuchel. L’ex-manager de Chelsea coche toutes les cases voulues par la direction bavaroise. Il a déjà remporté la Champions League, il connaît le championnat allemand et surtout, il sait gérer des stars.

Néanmoins, avec la trêve internationale, Julian Nagelsmann aura du répit pour trouver des solutions à la mauvaise passe de son équipe. L’ancien coach de Leipzig devra notamment trouver le moyen de faire revivre son attaquant Sadio Mané, qui traverse une mauvaise période, repositionné dans l’axe de l’attaque munichoise.