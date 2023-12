Bayern Munich: Thomas Tuchel ne fera pas de cadeau à Manchester United

-Publicité-

L’entraineur du Bayern Munich était ce mardi en conférence de presse, à la veille du match face à Manchester United en Ligue des champions. Et Thomas Tuchel a assuré que les siens vont jouer cette rencontre avec la victoire comme objectif.

Match sans enjeu pour le Bayern Munich mercredi soir. Les Bavarois affrontent Manchester United à Old Trafford, à l’occasion de la sixième journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Auréolés de 13 points au compteur, avec 8 longueurs de plus que le dauphin Copenhague, les Munichois sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et assurés de finir premiers de la poule A.

Du même Pays:

Tout le contraire des Red Devils qui ont besoin d’un miracle pour passer au second tour. Derniers au classement, les Mancuniens doivent arracher la victoire face au géant allemand et espérer un résultat nul dans l’autre match entre Galatasaray et Copenhague pour valider leur ticket pour les huitièmes. Une mission presque impossible, surtout que leurs adversaires ne comptent pas leur faire de cadeau. Et c’est Thomas Tuchel qui s’est chargé de le faire comprendre aux hommes d’Erik ten Hag.

En conférence de presse ce mardi, l’entraineur du Bayern a assuré que les siens viendront à Old Trafford dans l’intention de remporter les trois points de la victoire. «Je comprends que certaines personnes pensaient que contre Copenhague (0-0), il semblait que nous n’avions pas tout mis en œuvre. Mais lorsque vous signez pour le Bayern, ou United, vous vous engagez à vous donner à 100% chaque jour. Quand tu portes le maillot du Bayern, tu te comportes en champion, il n’y a pas d’autre moyen», déclare fermement le technicien allemand.

Et d’ajouter: «Nous avons de grandes attentes, même si nous sommes toujours sous pression. United donnera tout pour s’en sortir. Mais nous attendons de nous une performance optimale. J’espère que nous pourrons égaler l’enthousiasme et l’énergie de Man United, qu’ils apporteront, j’en suis sûr, au match. C’est toujours une équipe dangereuse. Ils ont une certaine aura.» Les Mancuniens sont prévenus!

- Publicité-