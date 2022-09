Bayern Munich: Sadio Mané, joueur le mieux payé du club

Dans son édition de ce jeudi, le quotidien allemand Bild a révélé l’intégralité des salaires des joueurs du Bayern Munich. Le Sénégalais Sadio Mané se place tout en haut avec des émoluments s’élevant à 22 millions d’euros par an.

Pour remplacer Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone cet été, le Bayern Munich a opté pour l’attaquant sénégalais Sadio Mané. Une recrue de choix, pour laquelle la direction munichoise a dû mettre la main à la poche. En effet, comme le révèle le média Bild ce jeudi, l’ancien attaquant de Liverpool est le joueur le mieux payé du champion d’Allemagne avec un salaire s’élevant à 22 millions d’euros par an.

Si le champion d’Afrique a connu des débuts idylliques en Allemagne, il a livré des dernières prestations décevantes, notamment contre le FC Barcelone lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Il faudra qu’il se reprenne au plus vite, pour justifier les efforts financiers consentis par le club pour l’attirer.

Toujours selon le média allemand, avec Mané, seuls quatre joueurs jouissent d’un salaire dépassant cette barre des 20 millions d’euros, notamment Manuel Neuer (21M€), Thomas Müller (20,5M€), Leroy Sané (20M€) et Kingsley Coman (20M€). Derrière eux, Joshua Kimmich (19,5M€), Serge Gnabry (19M€), Leon Goretzka (17M€) sont les joueurs les mieux payés. En bas de l’échelle, on retrouve notamment les jeunes pépites Jamal Musiala (5M€) et Mathys Tel (4M€). Une masse salariale bien élevée, pour un club qui a toujours vanté sa gestion d’économies, notamment en termes de salaires.

Sur le terrain, le Bayern Munich connaît un début de saison plus que mitigé, surtout en Bundesliga, où le club a enchaîné trois matches nuls consécutifs lors des trois dernières rencontres. En Ligue des champions, par contre, la dynamique est toute autre avec deux victoires en deux journées, contre l’Inter Milan (0-2) et le FC Barcelone (2-0). Les Munichois semblent armés pour jouer une nouvelle fois sur tous les tableaux, eux qui ont gagné uniquement le championnat lors du dernier exercice.