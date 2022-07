Bayern Munich : Robert Lewandowski menacé de mort

Selon les informations du média polonais Wirtualna Polska ce mardi, l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a reçu plusieurs menaces de mort notamment sur les réseaux sociaux.

C’est l’un des feuilletons de ce mercato estival. Désireux de rejoindre le FC Barcelone, Robert Lewandowski essaye de forcer son départ du Bayern Munich. Mais le club bavarois ne compte pas le laisser filer et reste camper sur sa position. Malgré ses envies d’aller voir ailleurs, Lewy a décidé de ne pas aller au bras de fer avec son club et est revenu au Bayern ce lundi, après la fin de ses vacances, pour reprendre l’entraînement.

Toutefois, le média polonais Wirtualna Polska indique que l’attaquant est rentré en Bavière sans sa femme, Anna, et ses enfants. La raison? Lewandowski a tout simplement reçu des menaces de mort, notamment sur les réseaux sociaux, où les insultes ont fusé à son encontre. Le buteur de la Pologne craint pour la sécurité de sa famille. Désormais, il espère que les choses s’accélèrent pour que son transfert au Barça se fasse le plus rapidement possible.

Mais ce dossier est encore loin de se décanter. En effet, si le président du FC Barcelone Joan Laporta a confirmé une offre pour le meilleur buteur de la dernière édition de la Bundesliga, les médias allemands assurent qu’elle a été rejetée, et que la direction bavaroise attends une proposition d’au moins 60 millions d’euros pour envisager de laisser filer son meilleur élément.