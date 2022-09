Bayern Munich: Oliver Khan soutient Julian Nagelsmann

Annoncé sur la sellette par Bild, Julian Nagelsmann a reçu le soutien du président du Bayern Munich, Oliver Kahn, qui a également démenti la rumeur Thomas Tuchel.

Le média allemand Bild a annoncé ce lundi matin, que l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann se retrouvait sur la sellette à cause du début de saison manqué des bavarois en championnat. Le champion d’Allemagne en titre reste en effet sur 4 matches sans victoire en Bundesliga dont une défaite contre Augsbourg (1-0) ce week-end. Mais le président du club Oliver Kahn a assuré son soutien au technicien allemand.

« Nous travaillons toujours sur une multitude d’occasions, mais nous ne marquons pas assez de buts. Encore et encore, il y a un manque de cohérence et de concentration. Nous allons maintenant prendre notre temps pour tout regarder , analyser et, bien sûr, avoir beaucoup de conversations. Et puis nous devons nous mettre sur la voie du succès« , a d’abord remarqué l’ancien gardien dans Sport Bild, avant de réitérer la confiance du club à Nagelsmann.

« Il est parfaitement clair qu’il est préoccupé par la situation. Nous sommes tous mécontents et de mauvaise humeur. C’est pourquoi il est important de se calmer de temps en temps et de voir ensuite quels leviers nous devons actionner pour reprendre très rapidement le chemin du succès (…) Nous ne traitons pas avec d’autres entraîneurs. Nous sommes totalement convaincus par Julian. Nous sommes encore au tout début de la saison et avons toujours la force de revenir au sommet. Là où nous appartenons, à savoir en haut du classement. » , a promis Kahn. Suffisant pour balayer la rumeur Thomas Tuchel?