Bayern Munich : Manuel Neuer incertain contre Hoffenheim en Bundesliga

Après une journée de repos accordée jeudi, les joueurs du Bayern Munich ont repris le travail sur les pelouses d’entraînement ce vendredi en vue de la réception du TSG Hoffenheim prévue dimanche, à l’occasion de la 21e journée de Bundesliga.

Football
Bayern Munich : Manuel Neuer incertain contre Hoffenheim en Bundesliga
Après une journée de repos accordée jeudi, les joueurs du Bayern Munich ont repris le travail sur les pelouses d'entraînement ce vendredi en vue de la réception du TSG Hoffenheim prévue dimanche, à l'occasion de la 21e journée de Bundesliga.

L’entraînement a été perturbé par l’absence de Manuel Neuer. Le gardien et capitaine munichois n’a pas pris part à la séance : le club a précisé qu’il souffre d’une gastro-entérite. Aucune précision n’a été communiquée concernant sa présence dans le groupe pour la rencontre de dimanche.

Du côté des bonnes nouvelles, Harry Kane a réintégré le groupe. Éloigné récemment pour raison de santé, l’attaquant a retrouvé le collectif en participant partiellement à l’entraînement, ce qui lui permet d’envisager d’être opérationnel pour le match.

Préparatifs et incertitudes

Le staff technique poursuit les dernières séances avant la confrontation avec Hoffenheim en ménageant certains éléments touchés par des soucis physiques. L’absence momentanée du gardien titulaire oblige l’équipe à garder ses options ouvertes dans la perspective de la feuille de match.

La participation limitée de Kane est un signal encourageant pour l’attaque bavaroise, même si l’encadrement médical et l’entraîneur prendront soin d’évaluer son aptitude complète avant de valider une titularisation. D’ici dimanche, le club devrait communiquer des informations supplémentaires sur l’état de santé des joueurs concernés.

