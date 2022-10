Bayern Munich: la tuile pour Leroy Sané

Sorti sur blessure ce dimanche lors de la victoire du Bayern Munich contre Fribourg (5-0), l’attaquant allemand Leroy Sané souffre d’une “rupture de fibre musculaire à l’arrière de la cuisse gauche” comme annoncé par le club munichois ce lundi.

Ce dimanche, le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse de Fribourg, à l’occasion de la dixième journée du championnat allemand, surprenant deuxième de Bundesliga avant le coup d’envoi de la rencontre. Mais les Munichois n’ont pas tremblé et se sont largement imposés sur le score de 5-0. Serge Gnabry (13è), Eric Maxim Choupo Moting (33è), Leroy Sané (52è), Sadio Mané (55è) et Sabitzer (80è) ont dynamité la défense adverse. Une victoire qui permet aux Bavarois de chiper la deuxième place à leur adversaire du jour.

Mais la rencontre a laissé des séquelles au sein de l’effectif du Bayern. En effet, l’attaquant Leroy Sané a dû céder sa place à Mathys Tel, à la 78è, à cause d’une blessure. Ce lundi matin, le champion d’Allemagne en titre a communiqué sur l’état de santé de son joueur. “Le FC Bayern doit faire sans Leroy Sané pour le moment. Le joueur de 26 ans s’est déchiré une fibre musculaire à l’arrière de la cuisse gauche lors de la victoire 5-0 à domicile contre le SC Freiburg dimanche soir. C’est le résultat des examens effectués par le service médical des champions allemands du record”, a annoncé le club dans un communiqué publié sur son site officiel.

La durée d’indisponibilité de Leroy Sané n’a pas été précisée, mais l’attaquant allemand devrait s’éloigner des terrains un certain temps. Un véritable coup dur pour celui qui connaissait jusque-là un début de saison de hautes volées. Il totalise en effet, dix buts et six passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice en cours. Espérons que cet arrêt ne ralentisse pas le joueur bavarois dans son élan.