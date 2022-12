Bayern Munich: Keylor Navas pour remplacer Manuel Neuer?

Avec la perte de Manuel Neuer, out jusqu’à la fin de la saison, le Bayern Munich s’est déjà mis dans la quête d’un nouveau gardien de but. Et les Bavarois pensent au portier du PSG, Keylor Navas.

Après la Coupe du monde 2022 qui a connu le sacre de l’Argentine, titrée pour la troisième fois de son histoire, place désormais au football de club avec la Ligue des champions qui s’ouvre en février prochain avec les chocs des huitièmes de finale. Au programme, un duel des titans entre le PSG et le Bayern Munich. Une bataille qui s’annonce électrique entre les deux géants européens.

Mais avant de se frotter à la bande à Lionel Messi et Kylian Mbappé, le club allemand va devoir régler quelques problèmes sérieux. Lesquels s’appellent entre autre le nouveau portier des Munichois. Privé de Manuel Neuer, out jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure à la jambe, l’entraîneur Julian Nagelsmann n’a plus que son gardien remplaçant Sven Ulreich. Une option qui ne rassure pas les champions d’Allemagne en titre qui se sont déjà lancés dans la quête d’un nouveau goalkeeper. Et la direction bavaroise a pensé au gardien du PSG, Keylor Navas.

Très peu utilisé cette saison du côté du club de la capitale française, le capitaine de la sélection costaricaine cherche à rebondir et l’Allemagne serait une destination idéale. Certes, l’ancien dernier rempart du Real Madrid n’est pas le seul sur la liste des géants allemands qui ont également coché les noms de Alexander Nübel, actuellement prêté par le Bayern à Monaco, et le Suisse de Gladbach, Yann Sommer, mais Navas est bien positionné dans ce short-list comme le confirme la Gazzetta dello Sport. Reste maintenant à voir si le PSG serait prêt à laisser partir son gardien numéro 2, qui pourrait probablement renforcer son futur adversaire en Ligue des Champions…