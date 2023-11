Bayern Munich-Galatasaray: les compositions officielles

-Publicité-

Découvrez les compos officielles de Bayern Munich vs Galatasaray, comptant pour la quatrième journée de phase de groupe de la Ligue des champions.

La quatrième journée de phase de groupe de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi soir avec une rencontre alléchante entre le Bayern Munich et Galatasaray. Victorieux lors de ses trois dernières sorties, les Bavarois se qualifieront pour les huitièmes de finale en cas de succès contre le club turc. De son côté, la bande à Mauro Icardi doit au moins arracher le point du nul pour conserver sa deuxième place au classement du groupe A.

Pour cette confrontation, l’entraineur du Bayern, Thomas Tuchel, a aligné un 4-2-3-1. avec Musiala et Sané titulaires. Serge Gnabry et Thomas Muller démarrent eux sur le banc. En face, Okan Buruk opte pour son équipe type. Boey est bel et bien titulaire tout comme Icardi qui tentera de faire trembler les filets bavarois.

Les compositions officielles

Bayern Munich : Neuer ©- Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies – Goretzka, Kimmich – Coman, Musiala, Sané – Kane.

Galatasaray : Muslera © – Boey, Sanchez, Bardakci, Angelino – Torreira, Ayhan – Ziyech, Akturkoglu, Zaha – Icardi.