Bayern Munich: fin de carrière pour Manuel Neuer?

Le média allemand Bild remet en question la suite de la carrière de Manuel Neuer, qui est forfait pour le reste de la saison après une grave blessure.

« Salut les gars, que dire, la fin d’année aurait définitivement pu mieux se passer… Alors que j’essayais de me vider la tête en faisant du ski de randonnée, je me suis cassé le bas de la jambe. L’opération d’hier s’est très bien passée. Un grand merci à l’équipe médicale ! Cependant, ça fait mal de savoir que la saison en cours est terminée pour moi. Prenez soin de vous! Votre Manuel », c’est en ces mots que Manuel Neuer annonçait sa fin de saison après une grave blessure. Mais, d’après Bild, la blessure pourrait être bien plus importante que prévu.

Le capitaine du Bayern Munich souffrirait en réalité d’une fracture ouverte du tibia-péroné. Il faut donc s’attendre à ce que la récupération du portier soit encore plus longue. L’entourage de Neuer, contacté par Bild, n’a pas démenti cette information. Le média allemand s’inquiète donc désormais pour la suite de la carrière du mur allemand et doute de son retour à la compétition. Une option visiblement envisagée par le Bayern Munich qui hésite à trouver un remplaçant à son portier principal, qui a récemment prolongé jusqu’en 2024.

Faut-il prendre un intérimaire jusqu’à la fin de la saison, ou recruter directement un numéro un sur le long terme ? C’est la question qui doit visiblement trotter dans la tête des dirigeants munichois en ce moment. Pour rappel, Yann Sommer du Borussia Mönchengladbach demeure le favori pour remplacer Manuel Neuer. Plusieurs autres noms ont également été cités notamment Alexander Nübel (Monaco), Keylor Navas (PSG), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Emiliano Martinez (Aston Villa).