Bayern: mauvaise nouvelle pour Julian Nagelsmann, après la victoire contre le Barça

Buteur lors de la victoire du Bayern Munich contre le FC Barcelone (2-0) ce mardi en Ligue des champions, Lucas Hernandez s’est blessé dans les derniers instants de la rencontre. L’international français sera absent des pelouses pendant plusieurs semaines, selon un communiqué du club allemand.

Ce mardi soir, la planète foot a vécu un nouveau choc dantesque entre le Bayern Munich et le FC Barcelone. Une rencontre explosive qui a tourné à l’avantage des Allemands (2-0). Auteur de l’ouverture du score, le défenseur Lucas Hernandez s’est blessé en toute fin de partie lors d’un duel avec Franck Kessié.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le club allemand a annoncé que son joueur sera absent pendant plusieurs semaines. « Le FC Bayern doit se passer de Lucas Hernández pour le moment. Le Français de 26 ans s’est déchiré un muscle dans la région de l’adducteur gauche lors de la victoire 2-0 à domicile en Ligue des champions contre le FC Barcelone. C’était le résultat d’un examen par le service médical du FC Bayern. Hernández, qui a mené les Catalans 1-0, sera absent pendant plusieurs semaines« , a écrit le champion de Bundesliga sur son site.

ℹ️ Hernández fehlt mehrere Wochen, Entwarnung bei Pavard und Upamecano.



🔗 https://t.co/opFvfgAYzO — FC Bayern München (@FCBayern) September 14, 2022

Une très mauvaise nouvelle pour l’entraîneur Julian Nageslmann, qui devra se passer de l’un des cadres de la défense de son équipe. C’est aussi un coup dur pour l’équipe de France et Didier Deschamps. Le Tricolore va, en effet, rater également le rassemblement des Bleus et notamment les rencontres contre l’Autriche (22 septembre) et le Danemark (25 septembre), comptant pour les dernières journées de la Ligue des Nations.