Bayern: « Lewy était avec nous », Hasan Salihamidzic après l’élimination du Barça

Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a confirmé la présence de Robert Lewandowski dans le vestiaire bavarois après l’élimination du Barça en Ligue des champions, battu par l’équipe allemande (0-3), mercredi soir.

Pour la deuxième saison consécutive, le Barça ne disputera pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Blaugranas ont été éliminés du tournoi, dès les phases de poule, à la suite d’une campagne médiocre marquée par trois défaites et un nul contre une seule victoire en cinq sorties. Et comme pour ne rien arranger, les Culés ont été malmenés hier soir à domicile par le Bayern Munich (0-3) qui prend du coup la tête de la poule C.

Une grosse désillusion pour les Catalans mais surtout pour Robert Lewandowski qui ne remportera pas son premier titre avec le Barça cette saison. Alors qu’il a rejoint l’équipe espagnole cet été dans l’espoir d’aider les Blaugranas à remporter des titres, le géant polonais va finalement se contenter de la Ligue Europa.

Après le match face aux Munichois et malgré la déception qui se lit apparemment sur son visage, le joueur de 34 ans a tenu à féliciter l’équipe adverse. En effet, comme le rapporte le média allemand Sport1, Lewandowski s’est rendu dans le vestiaire du Bayern, son ancienne équipe, pour discuter avec ses anciens coéquipiers. Il a profité de ce match dans sa nouvelle maison pour discuter avec ses vieux amis.

Une information confirmée par le directeur sportif du club bavarois qui assure que le double vainqueur du trophée Gerd Muller a brièvement échangé avec le groupe munichois. « Lewy était avec nous. Nous avons pris des nouvelles brièvement, mais nous n’avons pas approfondi le sujet. C’est un bon gars et nous lui souhaitons le meilleur« , a confié Hasan Salihamidzic à la presse allemande.