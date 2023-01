Bayern: Hasan Salihamidzic tape du poing sur la table avant le choc contre le PSG

Les résultats mitigés du Bayern Munich depuis le début de cette année continuent de susciter des réactions en Bavière. Dernier à réagir, le directeur sportif du club munichois, Hasan Salihamidzic.

Une mauvaise passe? Le Bayern Munich a en tout cas du mal à décrocher les victoires en ce début d’année 2023. Les Bavarois restent en effet sur une série de trois matchs nuls. Neutralisés par Salzburg (4-4) en amical, les Munichois ont ensuite été contraints au partage des points, par Leipzig (1-1) et Cologne (1-1) en Bundesliga. Des résultats qui ne condamnent cependant pas l’actuel leader du championnat allemand qui reste en tête du classement avec un petit avantage.

Ce n’est cependant pas l’avis de Hasan Salihamidzic qui a tapé du poing sur la table après ces sorties mitigées des siens. Face à la presse, le directeur sportif du Bayern a secoué sa troupe qui affronte dans deux semaines le PSG en Ligue des champions. Le dirigeant allemand a d’ailleurs réprimé l’attitude des siens face à la Cologne en 1re mi-temps (match nul 1-1):

« On a dormi en première période, elle n’était pas bonne. La seconde période a été meilleure, on a cherché des solutions sur les ailes. Si on avait joué comme ça tout le match, on aurait gagné. Il est plus que temps que l’on change de braquet, que l’on débute les rencontres de la même façon que ce que l’on a fait en seconde période, que l’on comprenne qu’il en va maintenant du Championnat. J’ai l’impression que ce n’est pas encore le cas », a-t-il déclaré, rapporté par Onzemondial.

L’ancien milieu de terrain s’en est surtout pris à Serge Gnabry, qui s’est rendu à la Fashion Week en pleine semaine. « C’est de l’amateurisme, exactement ce que le Bayern n’est pas. Un jour libre, c’est fait pour se reposer, pour pouvoir se donner à fond pour le match suivant. On s’expliquera mercredi. Bien sûr qu’il y a matière à discussion« , a-t-il ajouté.