Bayern-Barça: Sadio Mané s’attend à un match difficile

Le Bayern Munich défiera le Barça le 13 septembre prochain dans le groupe C en Ligue des champions. Un adversaire coriace selon Sadio Mané qui s’attend à un match difficile entre les deux équipes.

L’UEFA a procédé la semaine dernière au tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des champions. Un tournoi qui a accouché de gros duels en perspective et des retrouvailles de rêve. C’est le cas notamment du groupe C composé du Barça, du Bayern, de l’Inter Milan et du Viktoria Plzeň. Une poule considérée comme la plus relevée où les trois premiers ont toutes les chances de se hisser au tour suivant.

Annoncés comme les deux favoris de cette poule, le Barça et le Bayern vont s’affronter le 13 septembre prochain pour ce qui est de la bataille pour le fauteuil de leader de ce groupe. Un choc qui s’annonce difficile selon Sadio Mané qui assure cependant que les siens sont prêts pour le job.

«Je pense que le match contre le FC Barcelone est très excitant. Et en même temps, nous sommes plus que prêts à jouer ce genre de match», a assuré l’attaquant sénégalais en marge d’une opération commerciale. «C’est aussi ce qui rend la Ligue des champions aussi spéciale. Si vous voulez être le meilleur, vous devez battre les meilleurs. Donc nous savons que ce ne sera pas un match facile, mais nous allons être très préparés et nous assurer que nous sommes au top, essayer de faire de notre mieux pour gagner le match. Même si nous savons que ce ne sera pas un match facile, nous serons prêts.»

L’ancienne gloire de Manchester City, Yaya Touré, s’est également prononcé sur ce choc à venir. Et la légende ivoirienne a prédit des nuits blanches à Xavi Hernandez, l’entraineur catalan, face aux champions d’Allemagne, bourreaux des Espagnols et qui avaient précipité la formation barcelonaise en Europa League.

« Oui, j’ai vu le groupe et c’est impressionnant. Je n’avais pas réalisé, mais après quand j’ai regardé, j’ai dit mais! Bayern, l’Inter et Barcelone, je crois que Xavi ne va pas passer de bonnes nuit. Ça va être difficile mais bon, c’est ça le football. Je crois que le groupe le plus difficile, c’est le groupe C. Effectivement, c’est le groupe de la mort. Incroyable ! », avait lâché Yaya Touré aux journalistes juste après la cérémonie du tirage.