Bayern-Barça : Les compos officielles du choc, avec Mané et Lewandowski

Le Bayern Munich reçoit le FC Barcelone ce mardi (20h, GMT+1), à l’Allianz Arena, pour le choc de la deuxième journée de la Ligue des champions. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Le groupe C de la Ligue des champions, dit de la mort, nous réserve ce mardi un choc entre deux des favoris pour la victoire finale: le Bayern Munich et le FC Barcelone. Un duel qui promet du spectacle, et qui verra Robert Lewandowski refoulé la pelouse de l’Allianz Arena, seulement quelques semaines après avoir quitté la Bavière. Une confrontation dont l’issue semble indécise.

Pour cette rencontre, Julian Nagelsmann a aligné Sadio Mané ç la pointe de l’attaque bavaroise. Le sénégalais sera appuyé Leroy Sané, Thomas Müller et Musiala. De son côté, le FC Barcelone aligne une équipe plus ou moins habituelle, avec le trio Dembélé-Lewandowski-Raphinha aligné en attaque. A noter la titularisation de Marcos Alonso sur le côté gauche de la défense Barcelonaise.

Les compos officielles

Bayern Munich : Neuer, Upamecano, Pavard, L. Hernández, Davies – Kimmich, Sabitzer, Musiala – Sané, Mané, Müller

FC Barcelone : Ter Stegen – Araujo, Christensen, Koundé, Marcos Alonso – Sergio Busquets, Gavi, Pedri – Dembélé, Lewandowski, Raphinha