Bayer Leverkusen: Victor Boniface rêve de disputer sa première CAN avec le Nigéria

L’attaquant du Bayer Leverkusen, Victor Boniface, rêve de disputer sa première Coupe d’Afrique des Nations pour le Nigeria en janvier, alors même que son club se plaint de devoir être privé de ses stars africaines lors du tournoi qui se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire.

Le joueur de 22 ans et son compatriote Nathan Tella font partie des cinq absents potentiels du Bayer Leverkusen au coup d’envoi du tournoi en janvier. Les autres joueurs qui pourraient quitter le club allemand à l’hiver prochain sont Odilon Kossounou (Côte d’Ivoire), Edmond Tapsoba (Burkina Faso) et Amine Adli (Maroc).

« C’est le rêve de tout footballeur nigérian de représenter son pays et de remporter un trophée pour le pays. Nous attendons donc avec impatience la prochaine CAN« , a déclaré Boniface à DW après le match nul 1-1 contre le Borussia Dortmund dimanche.

Le Nigérian est le meilleur buteur de Leverkusen jusqu’à présent cette saison avec huit buts et cinq passes décisives, alors que les siens, en tête de la Bundesliga avec trois points de plus que le dauphin Bayern Munich, sont en course pour un premier titre en 30 ans.

Il y a quelques jours, le président du Bayer Leverkusen, Fernando Carro déclarait qu’il utiliserait tous les moyens légaux pour empêcher aux joueurs africains de son équipe à rejoindre leurs sélections pour la CAN. Cependant, le directeur général Simon Rolfes a adopté une position amicale, notant que les joueurs seront autorisés à y aller s’ils sont invités.

« Le problème avec la Coupe d’Afrique, c’est que ce n’est certainement pas l’idéal, mais nous serions ravis d’avoir la Coupe d’Afrique pendant l’été européen, pendant les vacances d’été entre les saisons« , a déclaré Rolfes à la DW.

« Je sais que les joueurs sont fiers de jouer pour leur pays ; Je sais qu’en mon temps, c’était pareil. Et nous sommes heureux et fiers d’avoir autant de joueurs de l’équipe nationale qui représentent leur pays« , a-t-il ajouté.

Avant de conclure: « Nous devons gérer cela. Nous avons une très bonne équipe et je pense que nous pouvons gérer cette situation, mais ce n’est pas idéal. Mais dans la vie, il y a certaines situations où il faut faire face à cela, et nous le ferons. »

La liste provisoire du Nigeria pour le tournoi devrait être soumise à la CAF le 14 décembre tandis que la liste finale des effectifs sera publiée quelques jours avant le début du tournoi.