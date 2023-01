Bavure militaire au Burkina: des mesures conservatoires actées au sein de l’armée

Le chef d’état-major général d’armée du Burkina Faso a condamné lundi, avec fermeté, les actes de déshonneur commis par un groupe de militaire à Nagrin (Arrondissement 7), le week-end dernier.

Une altercation est survenue dans la soirée du samedi 07 janvier 2023 entre un militaire et un groupe de jeunes à Nagrin (Arrondissement 7). Suite à cet incident au cours duquel le militaire a été poignardé, un groupe de soldats a pris la malheureuse initiative de se faire justice le dimanche 08 janvier 2023 en s’en prenant aux riverains du débit de boisson où s’est produit l’incident.

Face à cette situation, le chef d’État-Major Général des Armées du Burkina, a condamné avec fermeté, « ces agissements inadmissibles qui déshonorent les Forces Armées Nationales et ternissent leur image ». « Ces actes sont d’autant plus condamnables que le contexte sécuritaire actuel nous appelle à resserrer les liens entre militaires et civils pour faire face au terrorisme« , a-t-il déclaré.

« Des mesures conservatoires«

Selon le communiqué du chef d’état-major général, « des mesures conservatoires ont d’ores et déjà été prises en interne, et les militaires fautifs seront sanctionnés conformément au Règlement de Discipline Générale« .

Face à ces actes d’éléments isolés qui ne reflètent pas les valeurs de l’institution militaire, le chef d’état-major général des armées a demandé aux populations de rester mobilisées derrière les Forces Armées Nationales pour la reconquête du territoire national.

Le Burkina Faso fait face aux attaques terroristes depuis 2015. La situation s’est aggravée ces dernières années avec la prise de contrôle de certaines zones du territoire des hommes intègres par les groupes armés terroristes.