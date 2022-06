Bassin du Lac Tchad: plus de 800 combattants de Boko Haram neutralisés

Dans un communiqué publié ce mardi, la Force multinationale mixte (FMM) a annoncé avoir neutralisé plus de 800 terroristes dans le Bassin du Lac Tchad.

Une opération mené du 28 mars au 04 juin 2022, dans les îles du Lac Tchad et les localités voisines, a permis à la Force multinationale mixte (FMM) de mettre hors d’état de nuire, plus de 800 combattants de Boko Haram.

« Dans le but de créer un environnement sûr et sécurisé dans la région du bassin du Lac Tchad et contribuer à stabiliser la situation dans les zones touchées par les activités terroristes, la Force multinationale mixte (FMM) a conduit du 28 mars au 4 juin 2022, une opération conjointe dans les îles du Lac Tchad et les localités voisines », a indiqué le communiqué.

Selon le chef d’état-major de la FMM, cette opération qui a regroupé près de trois mille (3000) soldats avait pour objectif de « neutraliser par air, terre et sur les eaux du Lac Tchad, les terroristes de Boko Haram/État islamique en Afrique de l’ouest (BH/EIAO) ».

« Sur l’ensemble de l’opération, plus de 805 terroristes ont été neutralisés », a précisé l’état-major, ajoutant que « la force déplore malheureusement la perte de sept (7) soldats tombés au champ d’honneur et quarante-un (41) blessés ».

La Force multinationale mixte est une force armée composée d’éléments de cinq forces armées africaines en 2015. Elle est également connue sous son appellation anglaise Multinational Joint Task Force. Depuis 2015, son quartier général est situé à N’Djaména, au Tchad. Elle regroupe les soldats du Bénin, du Cameroun, du Nigeria, du Niger et du Tchad.