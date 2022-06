Barrages Mondial 2022 : le Pays de Galles s’offre son billet pour le Qatar

Ce dimanche, le Pays de Galles s’est défait de l’Ukraine (1-0) en finale des barrages de la zone Europe, pour valider son billet pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar. Les coéquipiers de Gareth Bale rejoignent l’Angleterre dans le groupe B.

Gareth Bale va bel et bien disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Au terme d’un match riche en intensité et en occasions, le Pays de Galles a battu l’Ukraine (1-0) en finale des barrages de la zone Europe. Un succès qui a quand même été difficile à décrocher pour les gallois.

Dominateurs lors de la première mi-temps, les Ukrainiens se sont fait surprendre sur un coup du sort malheureux. Yarmolenko, en voulant renvoyer un coup franc de Bale, a trompé son propre gardien pour donner l’avantage aux Dragons au Cardiff City Stadium (1-0, 34e). Les deux équipes vont se rendre au vestiaire sur cette courte différence. En deuxième période, l’Ukraine faisait le forcing pour revenir au score, mais ses attaquants se heurtaient au gardien gallois qui sortait les tentatives de Tsygankov (55e), Mykolenko (73e) ou encore Dovbyk (84e).

Le match prenait fin sur ce score de 1-0 pour le Pays de Galles, qui va disputer le mondial qatari, prévu du 21 novembre au 18 décembre prochain. Les Dragons intègrent donc le groupe B et retrouveront l’Angleterre, l’Iran et les Etats-Unis. Une poule, pas très compliquée pour les gallois qui pourront aller chercher une qualification pour les phases à élimination directe. De son coté, Gareth Bale devra remettre sa potentielle retraite à plus tard.