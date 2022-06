Barrages Mondial 2022 : l’Australie sort les Émirats arabes unis

Ce mardi, l’Australie s’est défaite des Émirats Arabes Unies (2-1) lors des barrages de la zone Océanie pour le Mondial 2022. Les Australiens iront chercher leur billet pour le Qatar contre le Pérou le 13 juin prochain.

La coupe du monde 2022, qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain, approche à grands pas. Si le tirage au sort de la phase de poule a déjà été effectué, il reste encore quelques billets à distribuer pour ce Mondial. Dans cet objectif, l’Australie affrontait les Émirats Arabes Unies ce mardi à l’occasion des barrages de la zone Océanie.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre a été très disputée. Irvine ouvrait le score pour les Socceroos à 53e minute, mais Caio égalisait pour les Émirats dans la foulée. Et alors qu’on se dirigeait vers un match nul et une éventuelle prolongation, Hrustic offrait la victoire (2-1) à l’Australie.

Présente au Mondial 2018, l’Australie peut donc encore rêver d’une nouvelle coupe du monde. Pour rappel, elle devra encore affronter le Pérou le 13 juin pour une place au Qatar. Le vainqueur de cette rencontre intégrera directement le groupe D en compagnie de la France, de la Tunisie et du Danemark.