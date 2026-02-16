Barrages de la Ligue des champions : Osimhen, Adingra, Maza présents

Les éliminatoires de la Ligue des champions débutent ce mardi 17 février, et plusieurs internationaux africains figureront sur la feuille de match. Des noms comme Victor Osimhen, Simon Adingra ou Maza sont attendus pour tenter d’aider leurs clubs à franchir une étape importante vers les huitièmes de finale.

Les éliminatoires de la Ligue des champions débutent ce mardi 17 février, et plusieurs internationaux africains figureront sur la feuille de match. Des noms comme Victor Osimhen, Simon Adingra ou Maza sont attendus pour tenter d’aider leurs clubs à franchir une étape importante vers les huitièmes de finale.

La manche aller de ces barrages mettra en lumière des joueurs africains engagés dans des rencontres de haut niveau à travers l’Europe. Entre enjeux tactiques et duels d’individualités, leur contribution pourrait s’avérer déterminante pour l’issue des affrontements.

Parmi les affiches phares, Victor Osimhen évoluera sous les couleurs de Galatasaray et retrouvera la Juventus dans un choc particulièrement attendu, où son apport offensif pourrait peser lourd. De leur côté, Simon Adingra et Lamine Camara porteront les espoirs de l’AS Monaco face au Paris Saint-Germain, une opposition où la pression et la qualité technique seront au rendez-vous.

Publicité

Affiches et joueurs à surveiller

Le Bayer Leverkusen, avec Maza dans ses rangs, se déplacera sur la pelouse de l’Olympiacos pour un duel qui promet d’être intense sur le plan collectif et individuel. Serhou Guirassy, quant à lui, guidera les ambitions du Borussia Dortmund lors de la confrontation contre l’Atalanta, une rencontre qui pourrait basculer sur la réussite des attaquants.

Enfin, Ademola Lookman et l’Atlético Madrid croiseront le Club Brugge dans un face-à-face où la solidité défensive et les capacités de contre pourront faire la différence. Ces confrontations aller constituent des étapes cruciales : un bon résultat à l’extérieur ou une victoire à domicile permettra de lancer idéalement la lutte pour la qualification.

Les premiers matchs offriront donc dès mardi des démonstrations individuelles et des oppositions tactiques déterminantes, avec plusieurs représentants africains capables d’influer directement sur le destin de leurs équipes.