Barrages CdM 2022: l’Ukraine s’offre l’Ecosse et file en finale

Ce mercredi, l’Ukraine s’est imposée contre l’Écosse (3-1) en barrages de la Coupe du Monde 2022. Les Ukrainiens vont affronter le Pays de Galles en finale pour une place au Qatar.

Initialement prévue pour mars dernier, cette demi-finale des barrages du Mondial 2022 entre l’Ukraine et l’Ecosse a été reporté à ce mercredi à cause de l’invasion du pays de Volodymyr Zelensky par la Russie. Et malgré la situation critique dans leur pays et de l’arrêt du championnat national depuis des mois, les joueurs ukrainiens se sont arrachés pour se défaire des écossais.

L’Ukraine entamait la partie avec une grosse domination en multipliant les attaques sur le camp adverse. Et ça a fini par payer à la 33è minute lorsque l’inévitable Yarmolenko ouvrait le score d’un lobe astucieux (0-1, 33e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires avec cette petite différence au score. Mais dès l’entame de la seconde période, les Ukrainiens doublaient la mise avec une belle tête de Yaremchuk, en véritable avant-centre (0-2, 49e).

À dix minutes de la fin, Callum McGregor réduisait l’écart pour l’Écosse, mais dans le temps additionnel, Dovbyk pliait la partie pour une victoire 3-1 des Ukrainiens. Un succès qui permet aux troupes d’Oleksandr Petrakov d’accéder à la finale des barrages du Mondial 2022 où ils affronteront le Pays de Galles. Le match est prévu pour dimanche prochain.