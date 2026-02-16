Barrage aller de la Ligue des champions : Benfica reçoit le Real Madrid à Lisbonne

Ce mardi soir, à 20h GMT, l’Estádio da Luz accueillera le match aller des barrages de la Ligue des champions opposant Benfica au Real Madrid. Cette rencontre verra José Mourinho affronter le club qui a marqué une étape importante de sa carrière, et promet d’être disputée tant sur le plan tactique que symbolique, les deux équipes visant une place en huitièmes.

La présence des Lisboètes dans cette phase éliminatoire tient presque du conte : lors de la dernière journée de la phase de groupe, le gardien Anatoliy Trubin a marqué dans les arrêts de jeu (98e minute), un but qui a offert une qualification totalement inattendue au Benfica. Ce geste rarissime a propulsé le club portugais en phase à élimination directe pour la quatrième fois en cinq ans.

À domicile, Benfica affiche des repères solides. Les hommes de Mourinho ont remporté la majorité de leurs récentes rencontres continentales à l’Estádio da Luz et restent sur une série positive toutes compétitions confondues, avec plusieurs succès consécutifs et très peu de revers.

Contexte compétitif et forces en présence

Le Real Madrid conserve sa réputation de spécialiste des confrontations à élimination directe. Présent en phase finale à élimination depuis de très nombreuses saisons, le club madrilène enchaîne les succès lors des rencontres aller-retour et a su rebondir après sa récente défaite face à Benfica en enchaînant plusieurs victoires ensuite.

Sur le plan historique, les équipes espagnoles ont globalement dominé les clubs portugais, mais Benfica garde un souvenir récent positif contre le Real. Toutefois, face à l’ensemble des formations de la Liga, les victoires du Benfica restent rares sur une période étendue.

Du côté des effectifs, les Lisboètes ne signalent pas de nouvelles indisponibilités majeures pour ce rendez-vous. En revanche, le Real devra faire sans Jude Bellingham et Rodrygo, deux absences de poids qui pourraient influer sur l’équilibre offensif et la façon dont Carlo Ancelotti ajustera son animation du milieu et de l’attaque pour ce match aller.