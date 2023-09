Baromètre de Confiance Ecofin 2023: Patrice Talon perd 7 places

- Publicité-

L’Agence Ecofin a récemment publié la deuxième édition de son Baromètre de Confiance, offrant un aperçu de la confiance accordée aux personnalités africaines. Parmi les 50 personnalités figurant sur la liste, le président béninois Patrice Talon a connu une baisse significative, perdant 7 places par rapport à l’année précédente.

Le Baromètre de Confiance Ecofin repose sur une méthodologie rigoureuse et a été élaboré à partir des réponses de 684 votants soigneusement sélectionnés parmi les 88 000 abonnés de l’agence. Cette sélection minutieuse garantit des résultats justes et représentatifs, en éliminant les votes multiples.

Le classement met en avant divers acteurs africains qui inspirent confiance, et Patrice Talon a été reconnu comme l’une de ces personnalités. Cependant, sa position a glissé de la 28e à la 35e place cette année. Une évolution qui peut être attribuée aux récents événements politiques et aux critiques suscitées par le coup d’État qui a renversé le président Bazoum du Niger.

Malgré sa contribution à la résolution de la crise, les déclarations et les postures affichées par le président Talon ont compromis les relations entre le Bénin et le Niger. Ces éléments semblent avoir influencé les électeurs et conduit à la baisse de sa position dans le classement.

Il est important de souligner que le Baromètre de Confiance Ecofin met en avant d’autres personnalités béninoises telles que la célèbre chanteuse Angélique Kidjo, qui a chuté à la 24e place, perdant six places par rapport à l’année précédente. Lionel Zinsou, ancien Premier ministre de Boni Yayi, a quant à lui gagné cinq places et se classe désormais à la 34e place.

Ce classement offre donc un aperçu intéressant de la dynamique des personnalités africaines qui inspirent le plus confiance. Malgré la baisse de la position de Patrice Talon, il reste présent dans le Top 50 des personnalités africaines, témoignant ainsi de l’importance de son rôle politique dans la région.

Baromètre de Confiance Ecofin Septembre 2023

1 Aliko Dangote = 2 Alain Foka = 3 Fatou Diome +7 4 Tidjane Thiam +3 5 Assimi Goïta -1 6 Paul Kagame -1 7 Tony Elumelu +4 8 Sadio Mane -5 9 Nathalie Yamb +4 10 Samuel Eto’o -4 11 Ousmane Sonko +6 12 Akinwumi Adesina +3 13 Paul Fokam -5 14 Laurent Gbagbo +8 15 Mo Ibrahim -6 16 Denis Mukwege -4 17 Didier Drogba -3 18 Alassane Ouattara -2 19 Mohammed VI +5 20 Francis Ngannou +1 21 Vincent Aboubakar +2 22 Alpha Blondy -2 23 Rebecca Enonchong +15 24 Angélique Kidjo -6 25 Elon Musk +7 26 Stanislas Zeze nouv. 27 Aminata Touré +8 28 Macky Sall -2 29 Ngozi Okonjo-Iweala +14 30 George Weah +18 31 Paul Biya = 32 Mamane -7 33 Salif Traoré (A’Salfo) +4 34 Lionel Zinsou +5 35 Patrice Talon -7 36 Mohamed Bazoum nouv. 37 Kako Nubukpo -7 38 Youssou N’Dour -19 39 Makhtar Diop +5 40 Idrissa Nassa +2 41 Lupita Nyong’o = 42 Ons Jabeur nouv. 43 Claudy Siar -10 44 Nana Akufo-Addo +2 45 Kamel Daoud +5 46 Michel Gohou -12 47 William Ruto nouv. 48 Charles Blé Goudé +1 49 Faure Gnassingbé -4 50 Walid Regragui -14