Bénin : Talon nomme le liquidateur chargé de conduire la dissolution de la Sonab

Le gouvernement a enclenché la liquidation de la Société nationale du Bois. Un expert-comptable a été désigné pour conduire les opérations de dissolution sur une durée de six mois.

La Société nationale du Bois (Sonab) entre officiellement en phase de liquidation. Par décret en date du 11 mars 2026, le président Patrice Talon a procédé à la nomination du liquidateur chargé de conduire le processus. Il s’agit de Christian Désiré Migan, expert-comptable, désigné pour piloter la dissolution de la société dans un délai de six mois.

Sa mission consistera à inventorier les biens de la Sonab, évaluer son patrimoine et établir les comptes de clôture. Il devra également procéder à la réalisation des actifs, au recouvrement des créances et au règlement des dettes envers les tiers. Le liquidateur aura aussi la charge de garantir le paiement des droits des travailleurs conformément aux textes en vigueur. En cas d’excédent, celui-ci sera reversé à l’État.

Par ailleurs, certaines activités liées à la gestion des plantations et à la sécurisation des espaces forestiers seront maintenues temporairement jusqu’à la mise en place de la nouvelle structure de remplacement. Dès sa prise de fonction, le liquidateur devra élaborer une feuille de route et produire des rapports d’étape pour le suivi des opérations. Un rapport final sera remis à la fin de la mission pour clôturer officiellement le processus.

Cette décision s’inscrit dans la réforme du secteur forestier, avec la création annoncée de la Société de Développement Forestier (SODEF S.A). Cette nouvelle structure publique succède à la Société Nationale du Bois (SONAB).

Selon le communiqué final du conseil des ministres du 5 novembre 2025, la SODEF S.A aura pour mission de promouvoir la valorisation économique des forêts et en préserver les équilibres écologiques. Elle veillera à la séquestration du carbone, à la protection de la biodiversité, à la sauvegarde des sols et à la contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Sur le plan économique, la société favorisera la production de bois d’œuvre, la transformation industrielle du bois et la création d’emplois afin de contribuer à la croissance locale et nationale.