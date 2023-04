Barcelone: Shakira expulsée par Gerard Pique et son père

Plusieurs mois après l’officialisation de leur divorce, Shakira a été forcée de quitter sa maison barcelonaise, propriété appartenant à l’ancien footballeur et son père.

Plus rien ne va entre Shakira et Gerard Pique. Après plus de dix ans en Catalogne, Shakira et ses enfants ont pris la décision de quitter la région pour s’installer en Floride à la suite de son divorce lié à l’infidélité du footballeur Espagnol. Bien que la relation soit terminée, Shakira avait continué à habiter dans la propriété qu’elle partageait avec l’ancien défenseur barcelonais.

D’après les informations relayées par Marca, Shakira a reçu, à la mi-mars, une lettre de mise en demeure signée par « BCN Two&Two SL », une société gérée par Joan Piqué, le père de Gerard. Cette lettre lui enjoignait de libérer les lieux avant le 30 avril. L’artiste colombienne n’a pas tardé à prendre les devants et a quitté Barcelone dès samedi, accompagnée de ses deux enfants ainsi que de son frère Tonino, pour rejoindre Miami où elle espère oublier sa séparation douloureuse avec l’ex-défenseur du FC Barcelone.

L’air en larmes à l’aéroport vêtue d’un double denim, Shakira a étreint ses amis et sa famille avant de se diriger vers son jet privé. La chanteuse « Hips Don’t Lie » était accompagnée de ses deux fils Milan, 10 ans, et Sasha, 8 ans, qui, selon la rumeur, commenceraient l’école aux États-Unis le 11 avril.

Le dimanche 2 avril, Shakira s’est rendue sur Twitter pour annoncer son départ en déclarant : « Je me suis installée à Barcelone pour donner à mes enfants la stabilité, la même que nous recherchons maintenant dans un autre coin du monde à côté de la famille, des amis et de la mer. Merci à mes fans espagnols qui m’ont toujours démontré avec leur amour et leur loyauté. Mais les choses ne sont pas toujours comme nous les rêvions. Parfois, nous courons mais nous n’arrivons pas« , a-t-elle écrit.