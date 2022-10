Barcelone 3 – 3 Inter Milan: Xavi peste contre les erreurs défensives de son équipe

Après le nul spectaculaire entre le FC Barcelone et l’Inter Milan (3-3) ce mercredi soir lors de la quatrième journée de la Ligue des champions, l’entraîneur des Catalans Xavi a souligné les erreurs défensives de son équipe.

Ce mercredi soir, le FC Barcelone a frôlé une élimination retentissante en Ligue des champions. Mené par deux fois dans les dix dernières minutes de la rencontre de la quatrième journée de C1, contre l’Inter Milan au Camp Nou, les Culés ont pu compter sur deux buts de Robert Lewandowski (82è, 92è) pour sauver le point du match nul. L’actuel leader de Liga garde un espoir de se qualifier au prochain tour de la compétition.

Face à la presse après la rencontre, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a surtout pesté contre les largesses défensives de son équipe. «Cette Ligue des champions est cruelle avec nous. Mais en deuxième mi-temps, nous avons fait beaucoup d’erreurs. Le premier but est une erreur très claire de la ligne défensive (mauvais alignement de Piqué sur le but de Barella), et nous en avions également parlé», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Foot mercato.

Des erreurs défensives que le Barça devra corriger très rapidement. Car, les Blaugranas seront opposés dimanche prochain au Real Madrid pour le premier Clasico de la saison dans le championnat espagnol. Une défaite et les coéquipiers d’Ousmane Dembélé perdraient leur fauteuil de leader.