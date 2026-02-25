Barça: un projet de contrat avait été remis au père de Messi avec un mois pour répondre

Le livre de Joan Laporta, intitulé « Comment nous avons sauvé le Barça », a été publié mardi. L’ancien président y retrace ses cinq années à la tête du club, exposant l’état économique critique qu’il a trouvé et les solutions innovantes qu’il a mises en œuvre pour tenter de le redresser. Le journal MARCA a accédé à l’ouvrage grâce à des sources éditoriales et en résume les points essentiels.

Dans l’évocation des négociations pour la prolongation de contrat de Lionel Messi, Laporta affirme que le joueur était entouré d’un entourage très exigeant, tandis que son père se montrait plus conciliant. Il explique qu’une option étudiée prévoyait un engagement à long terme combinant une première période en tant que joueur du Barça puis un prêt dans une équipe de Major League Soccer. Selon lui, la Liga a demandé d’abandonner cette piste en raison d’une exigence liée à la signature d’un accord portant sur la cession d’un pourcentage des droits télévisés sur cinquante ans à un fonds nommé CVC.

Laporta raconte que Jorge Messi s’est rendu à son domicile pour discuter du contrat : il a préparé et envoyé une version préliminaire, qui est restée sans réponse pendant plusieurs semaines. Lorsque Jorge Messi est revenu, il a annoncé que la décision avait été prise de rejoindre l’Inter Miami, une destination supposée entraîner moins de pression pour le joueur.

Suite des révélations

Laporta explique avoir mis fin aux fonctions de Ronald Koeman. Lors d’une entrevue en présence de l’agent Rob Jansen, Koeman aurait demandé s’il conservait le poste d’entraîneur ; Laporta affirme lui avoir reconnu son statut de légende et lui avoir signifié qu’il n’était plus à la tête de l’équipe. Il précise que cette décision a été mal reçue par l’intéressé.

Concernant l’affaire Negreira, Laporta défend le club et met en cause le Real Madrid. Il invite ceux qui parlent de corruption arbitrale à préciser le match, le but, l’action ou l’acte suspect attribué à un avis technique. Il affirme que, pendant soixante-dix ans, des membres, anciens joueurs ou anciens dirigeants du Real Madrid auraient été chargés de désigner les arbitres pour chaque rencontre, qualifiant cette pratique de plus grand scandale de l’histoire du football espagnol.

Sur la Super League, Laporta dit avoir été favorable au projet au départ avant de reculer. Après examen des documents, il a estimé qu’il s’agissait d’une opportunité historique pouvant générer 700 millions d’euros. Il ajoute que le Barça a toujours privilégié la cohérence et cherché des accords avec les instances du football pour défendre les intérêts du club.