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Barça: toutes les recrues devraient être disponibles contre Elche

À l’approche de sa première journée de Liga, le FC Barcelone s’active pour enregistrer ses nouvelles recrues. Le club catalan se montre optimiste et espère pouvoir compter sur l’ensemble de ses renforts pour le déplacement à Elche dimanche.

Romaric Déguénon
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Football
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Barça: toutes les recrues devraient être disponibles contre Elche
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Le FC Barcelone accélère en coulisses. À quelques jours de son entrée en lice en Liga, prévue dimanche sur la pelouse d’Elche, le club blaugrana va lancer les procédures nécessaires à l’enregistrement de ses recrues, selon Sport. Désormais soumis à la règle du 1:1, le Barça bénéficie d’une marge de manœuvre financière plus confortable que lors des dernières saisons. Les dirigeants catalans espèrent ainsi valider rapidement les licences de Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Hamza Abdelkarim. Jesse Bisiwu devrait, lui, être enregistré avec le Barça Atlètic. Le cas d’Andreas Christensen doit également être régularisé après la prolongation de son contrat.

João Cancelo reste toutefois le principal point d’interrogation. Arrivé libre après son départ d’Al-Hilal et engagé jusqu’en 2029, le latéral portugais n’a rejoint la Catalogne que le 17 août. Le Barça dispose donc de moins de temps pour finaliser son inscription. La direction catalane reste néanmoins confiante et compte sur les dernières opérations du mercato pour dégager la marge nécessaire. L’objectif est simple : permettre à toutes les recrues d’être qualifiées et éviter une mauvaise surprise administrative avant le déplacement à Elche, dimanche à 21h30.

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