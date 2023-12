Barça: Robert Lewandowski vendu cet été?

Selon les informations de ce lundi du média espagnol El Chiringuito, le Barça pourrait se débarrasser de Robert Lewandowski à l’été prochain, alors que le bilan famélique de l’attaquant polonais cette saison fait grands bruits en Catalogne.

Meilleur buteur du Barça la saison dernière, la machine à but polonaise, Robert Lewandowski, semble rouiller cette saison. L’ancien joueur du Bayern Munich traine en cette première moitié d’exercice un bilan famélique de 7 buts et 3 passes décisives.

Du même Pays:

Plus incroyable encore, le joueur de 33 ans n’a plus trouvé le chemin des filets depuis début novembre où il s’est offert un doublé lors de la victoire face à Alavès (2-1). Dimanche dernier, lors du choc contre l’Atletico Madrid (1-0) en 15è journée du championnat, l’attaquant était complètement passé à côté de son match, loupant au passage deux grosses occasions.

Des performances qui commencent à faire grincer des dents en Catalogne, où il est de plus en plus critiqué. S’il a toujours la confiance de son entraineur Xavi et du président Joan Laporta, son salaire commence lui à peser dans les finances du club espagnol. Ceci, avec son rendement actuel et son âge avancé (33 ans), pourrait obliger le Barça à s’en séparer avant la fin de son contrat.

Alors que son bail expire jusqu’en 2026, Robert Lewandowski pourrait même être cédé cet été. C’est en tout cas ce qu’envisagerait la direction barcelonaise, selon El Chiringuito. Les Blaugranas ont déjà trouvé son remplaçant en la personne de Victor Roque qui rejoindra le club cet hiver en provenance de l’Atletico Paranaense. A suivre….