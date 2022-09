Barça-Robert Lewandowski: « Nous sommes prêts pour le Bayern »

Auteur d’un triplé face à Plzen (5-1) mercredi soir en Ligue des champions, Robert Lewandowski s’est déjà projeté sur la prochaine sortie du Barça face au Bayern. Et le géant polonais se dit prêt pour ce choc des titans.

Sans forcer son talent, Robert Lewandowski a permis au Barça d’empocher ses trois premiers points en Ligue des champions. Face au Viktoria Plzen en première journée du groupe C, mercredi soir, le géant polonais a inscrit un triplé pour la large victoire des Blaugranas face aux Tchèques (5-1). Un hat-trick dont deux buts d’un tir enroulé du pied droit (34e et 67e) et une tête plongeante (45e+3) qui permet à l’international polonais de devenir le premier joueur de l’histoire à inscrire un triplé avec trois équipes différentes (Borussia Dortmund, Bayern Munich et Barcelone).

Un début en fanfare donc pour le joueur de 34 ans qui ne compte pas s’arrêter là en cette campagne de C1. Et le Polonais est déjà tourné vers le choc qui attend les Culés face au Bayern, son ancien club. « Je savais depuis le début que pour m’adapter ici, cela passait par le premier match. Le plus important sont les buts, pas celui qui les marque. Mais aussi les trois points et le prochain rendez-vous. Nous sommes prêts pour nous mesurer au Bayern« , a-t-il confié en zone mixte après la rencontre.

En Bavière, on est également déjà tourné vers la réception du Barça mardi prochain et les retrouvailles avec Robert Lewandowski. Face à la presse après la victoire logique du Bayern Munich sur la pelouse de l’Inter Milan (2-0), l’entraineur allemand Julian Nagelsmann a en effet confié être impatient de retrouver celui qui aura marqué 344 buts en 375 matchs sous les couleurs munichoises.