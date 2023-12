Barça: Robert Lewandowski n’est pas prêt de raccrocher les crampons

Dans une interview accordée au « Club del Deportista », Robert Lewandowski se voit jouer au foot pendant 3 ou 4 ans encore, alors que l’attaquant du Barça âgé de 35 ans est peu efficace en ce début de saison.

Meilleur buteur du Barça la saison dernière, Robert Lewandowski peine à reproduire ses prestations XXL en ce début d’exercice 2023-2024. Le géant polonais traine un bilan famélique de 7 buts et 3 passes décisives. Plus incroyable encore, l’ancien avant-centre du Bayern n’a plus trouvé le chemin des filets depuis début novembre où il s’est offert un doublé lors de la victoire face à Alavès (2-1). Dimanche dernier, lors du choc contre l’Atletico Madrid (1-0) en 15è journée du championnat, l’attaquant était complètement passé à côté de son match, loupant au passage deux grosses occasions. Rattrapé par l’âge?

Robert Lewandowski ne voit pas les choses ainsi, lui qui a fêté ses 35 ans en août dernier. Dans une interview accordée au « Club del Deportista », le Polonais a déclaré qu’il pouvait continuer à jouer pendant « trois ou quatre ans encore », car il se sent « très bien » physiquement. « Je ne pense pas à ce que j’ai déjà gagné ou à ce que j’ai déjà accompli, parce que j’ai toujours cette ambition et cette passion en moi. Je pense que je peux jouer trois ou quatre ans, parce que physiquement je me sens très bien », a-t-il insisté.

Robert Lewandowski est également revenu sur son arrivée au Barça à l’été 2022 après huit saisons de bons et loyaux services au Bayern Munich. Une décision que ne regrette pas le double vainqueur du Soulier d’Or européen. « Je me sens très bien, je sais que tout s’est bien passé, non seulement à l’intérieur du club, mais aussi à l’extérieur, car je vois comment les supporters me soutiennent et la grande affection qu’ils me portent. Je sens que je suis au bon moment, au bon endroit et que c’est aussi ma place », a-t-il confié.

Sur sa méforme en cette première moitié de la saison, le Polonais a fait preuve de sincérité et d’optimisme. « En début de saison, tout n’était pas parfait et, bien sûr, si nous ne nous créons pas beaucoup d’occasions, il est difficile de marquer des buts », a-t-il insisté.