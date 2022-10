Barça: Raphinha prévient le Real Madrid pour le clasico

Le milieu offensif du Barça, Raphinha, s’est exprimé sur le clasico face au Real Madrid, prévu ce dimanche au Santiago Bernabeu. Et l’attaquant blaugrana reste confiant sur la victoire des siens contre l’ogre merengue.

Le Barça se déplace ce dimanche au Santiago Bernabeu pour y affronter le Real Madrid dans le cadre de la neuvième journée de Liga. Un remake du clasico de la saison dernière remportée par les Blaugranas qui ont écrasé leur hôte sur leurs propres installations (4-0).

Mais pour ce premier choc de l’exercice en cours entre les deux géants espagnols, l’équipe dirigée par Xavi Hernandez n’est plus très clinquante, au moins ces dernières semaines. Si le club catalan est en tête du championnat, les récentes sorties des Culés surtout en Ligue des champions face à l’Inter Milan (une victoire et un nul) ne rassurent pas. Surtout les nombreuses absences qui handicapent le jeu des barcelonais obligés de jongler avec les jeunes de la réserve.

Pas de quoi inquiéter cependant Raphinha. Recruté cet été, l’ailier droit brésilien s’apprête à disputer son premier clasico sous ses nouvelles couleurs. Et le joueur de 25 ans a confié être un peu nerveux mais reste confiant en la victoire de son équipe. « Je suis un peu nerveux pour le Clasico mais je me sens bien dans ma tête. Nous sommes leaders », a-t-il expliqué à Movistar avant de mettre la pression sur le Real. « Je ne parle pas de peur, mais si quelqu’un doit faire attention, c’est le Real. Nous sommes confiants et on va faire notre possible pour gagner », a-t-il conclu.

Son coéquipier, Eric Garcia, pense pour sa part qu’il serait un peu compliqué pour le Barça de réaliser à nouveau l’exploit de la saison passée à Bernabeu. Mais le défenseur espagnol ne doute pas de la capacité de son équipe à remporter les trois points de cette rencontre contre le rival madrilène.

« Nous devons changer notre état d’esprit. Nous sommes leaders et nous jouons bien en Liga. Nous sommes forts défensivement jusque-là et en prenant des risques. Nous devons continuer ainsi et être attentifs aux contre-attaques du Real. La clé du match ? Avoir le contrôle du ballon, bien défendre, pratiquer un bon football et avoir de la personnalité », a-t-il jugé.

En tête de la Liga mais avec le même nombre de points que le Real Madrid (22 points), le Barça doit remporter la victoire contre contre son rival madrilène pour continuer à siéger dans le fauteuil de leader. Avec un goal différentiel de +7 sur son dauphin, un suffirait également à l’équipe catalane de conserver son trône. Mais les clasicos Barça-Real accouchent rarement d’un match nul.