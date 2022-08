Barça : Pierre-Emerick Aubameyang et sa femme violemment agressés

Selon une information de El Pais, relayé par Sport, Pierre-Emerick Aubameyang et sa femme ont été violement agressé à leur domicile, dans la nuit de dimanche à lundi.

Grosse frayeur pour Pierre-Emerick Aubameyang et sa famille. Alors que le FC Barcelone a battu le Real Valladolid (4-0) au Spotify Camp Nou ce dimanche soir, dans le cadre de la troisième journée de Liga, l’attaquant gabonais a vécu une terrible expérience cette nuit avec les siens. En effet, selon une information de El Pais, relayée par Sport, plusieurs hommes cagoulés se sont introduits dans le domicile de l’ancien Gunners pour lui dérober des affaires.

La scène aurait été d’une grande violence puisque le joueur et sa femme auraient été menacés avec des armes puis frappés par quatre individus. Les voleurs ont réussi à ouvrir le coffre-fort pour y prendre plusieurs bijoux, avant de prendre la fuite dans une Audi A3, selon plusieurs témoins. La police s’est déjà saisie de l’affaire et s’est mise à la recherche des agresseurs. Un nouvel incident qui intervient seulement quelques jours après le vol de la montre de Robert Lewandowski, alors qu’il était arrêter pour prendre quelques photos et signés des autographes avec les supporters barcelonais présents au centre d’entraînement.

Sur le plan sportif, Pierre Emerick Aubameyang est plus que jamais sur le départ du FC Barcelone. Relégué sur le banc par l’arrivée, cet été, de Robert Lewandowski, le Gabonais est tout proche de s’engager avec Chelsea. Selon plusieurs médias anglais, le club de Londres se serait déjà entendu avec PEA et serait sur le point de trouver un accord avec son homologue espagnol. Ces derniers événements risquent de conforter un peu plus Aubam dans ses envies d’aller voir ailleurs.