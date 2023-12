Barça: Pedri forfait contre Almeria en Liga

-Publicité-

Pedri Gonzalez va manquer le match de ce mercredi face à Almeria en Liga en raison d’une surcharge musculaire, a annoncé le Barça.

Nouveau coup dur pour Pedri Gonzalez. De retour sur les terrains après de longs semaines à l’infirmerie, le milieu de terrain du Barça va devoir encore y faire un tour. L’international espagnol souffre d’une surcharge musculaire. Le joueur de 21 ans a ressenti une gêne mardi à l’entraînement, a annoncé le club catalan dans un communiqué.

Une mauvaise nouvelle pour Xavi qui sera privé de sa star pour le match de ce mercredi face à Almeria en Liga, et contre l’América en amical avant les vacances de Noël. Selon le club, la blessure du joueur de 21 ans n’est pas grave, mais le club catalan préfère ne pas prendre de risque pour éviter que sa blessure ne s’aggrave. Ce dernier devrait faire son retour le 4 janvier lors du match face à Las Palmas en championnat.

A noter que pour le match de ce jour, le Barça sera aussi privé de Marcos Alonso (blessé) et Frenkie de Jong (suspendu), en plus des absents de longue date (Marc ter Stegen, Iñigo Martínez et Gavi).