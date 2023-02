Barça: mauvaise nouvelle pour Robert Lewandowski

Selon les informations de Relevo, Robert Lewandowski a ressenti une gêne lors de la défaite contre Almeria (0-1) dimanche soir en Liga. Le polonais devrait être absent contre le Real Madrid en Coupe du Roi.

Voilà une mauvaise nouvelle qui se profile à l’horizon pour Xavi et le FC Barcelone. Alors qu’il sort d’une deuxième défaite consécutive toutes compétitions confondues, contre Manchester United (1-2) en Ligue Europa et Almeria (0-1) en Liga, le club catalan pourrait faire sans Robert Lewandowski lors des prochains jours.

En effet, selon les informations de Relevo, l’attaquant polonais a terminé la rencontre contre Almeria avec une gêne et pourrait être indisponible pendant deux semaines. Ce qui lui ferait manquer la double confrontation contre le Real Madrid en quart de finale de la Coupe du Roi. Toujours selon la même source, le buteur blaugrana fera des tests pour déterminer l’ampleur de la blessure ce lundi.

En cas de confirmation par le club, ce sera la première fois que Robert Lewandowski se blesse depuis son arrivée au Barça cet été. Un pépin physique qui tombe au plus mauvais moment pour le FC Barcelone et son entraîneur Xavi. En effet, l’actuel leader du championnat espagnol doit disputer trois Clasicos importants dans les semaines à venir et deux cadres de l’effectif sont déjà absents depuis un certain temps pour blessure. Il s’agit de Pedri et Ousmane Dembélé.