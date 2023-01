Barça: Marc-André ter Stegen mécontent malgré la qualification face au Real Betis

Au micro de la télévision espagnole, après la qualification en finale du FC Barcelone contre le Real Bétis ce jeudi soir, le portier Barcelonais Marc André ter Stegen a fustigé la performance défensive des siens.

La deuxième affiche des demi-finales de la Supercoupe d’Espagne se déroulait ce jeudi soir, toujours en Arabie Saoudite. Dans une rencontre mouvementée et très animée, le FC Barcelone a dû passer par la séance des tirs au but (2-2, 4 t.a.b. à 2) pour rejoindre le Real Madrid en finale. Toutefois, les Catalans se sont montrés très friables sur le plan défensif dans ce match, encaissant deux buts.

Après ce duel, le gardien barcelonais Marc André ter Stegen a analysé la performance des seins au micro de la télévision espagnole. Et l’international allemand a notamment poussé un coup de gueule contre la passivité défensive de son équipe. « Le Clasico sera un beau match. Nous sommes ravis de jouer… et de gagner », a-t-il d’abord lancé, dans des propos relayés par Footmercato, avant de poursuivre.

« Je me sens bien, je passe un bon moment sur le terrain, a ajouté le portier de 30 ans au micro de la télévision espagnole. Je pense que je joue à un très bon niveau depuis environ un an. Nous devons mieux défendre. Nous devons avancer. Ce match a été un énorme effort. Nous avons beaucoup souffert et ils ont atteint notre côté du terrain trop facilement. J’aimerais avoir moins de travail à faire honnêtement. »

Le FC Barcelone n’a connu que 2 clean-sheets sur ses 7 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Il faudra clairement faire mieux défensivement dimanche prochain en finale contre le Real Madrid, pour espérer soulever le trophée de la Supercoupe d’Espagne.