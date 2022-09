Barça: les exigences folles de Lionel Messi pour prolonger en 2020

Avant de quitter le FC Barcelone en 2021, Lionel Messi avait tenté de trouver un accord avec le club espagnol pour une prolongation l’année précédente. A cet effet, La Pulga avait envoyé, par l’intermédiaire de son avocat, une liste détaillée de ses efforts consentis, mais aussi de ses exigences pour rester au Barça.

Joueur du PSG depuis la saison dernière, Lionel Messi avait quand même tenté de rester au FC Barcelone. En 2020, La Pulga était même en négociation avec le club catalan pour étendre son bail, alors qu’il lui restait seulement un an de contrat. D’ailleurs, le 11 juin de la même année, l’attaquant argentin avec l’aide de ses avocats avait envoyé un courrier aux dirigeants barcelonais. Ce document contenait toutes les conditions de renouvellement voulues par l’Argentin et son clan. Un document auquel a eu accès le média espagnol El Mundo, et qu’il a publié dans son édition de ce mercredi.

Ainsi on apprend que Lionel Messi réclamait une extension de son bail jusqu’en juin 2023 avec une prolongation unilatérale. L’attaquant du PSG demandait également un salaire fixe (61 M€/an) avec une réduction de 20% en 2020-2021 mais une récupération de 10% de ses émoluments en 2021-2022 et encore 10% en 2022-2023 avec un intérêt de 3% par an. Toujours sur le volet économique, le paiement des primes de fidélité impayées avec des intérêts a également été revendiqué, entre autres.

Et ce n’est pas tout puisque Messi réclamait aussi des avantages pour les membres de sa famille. Ainsi, il exigeait un engagement du club afin d’assurer le paiement à Rodrigo Messi des commissions qui lui sont dues, mais aussi le renouvellement du contrat de Pepe Costa, son fidèle confident, aussi longtemps que son contrat à lui sera renouvelé. Enfin, il a également demandé une loge spéciale pour sa famille et celle de Luis Suarez ainsi qu’un vol privé à Noël pour toute la famille vers l’Argentine. Des demandes impossibles à satisfaire pour le FC Barcelone à l’époque.

Toutes les demandes de Lionel Messi

1) Un contrat jusqu’en 2023 avec une possibilité de prolongation unilatérale de Lionel Messi ;

2) Un salaire fixe avec une réduction de 20 % du salaire fixe en 2020-21 mais une récupération de 10 % du salaire en 2021-22 et encore 10 % en 2022-23 avec un intérêt de 3 % par an ;

3) Le paiement des primes de fidélité impayées avec des intérêts ;

4) Une loge pour les familles de Lionel Messi et Luis Suarez ;

5) Un vol privé à Noël pour toute la famille vers l’Argentine ;

6) En cas de résiliation du contrat, le paiement des montants reportés lors de la saison 2020-21 plus les intérêts ;

7) Une prime à la signature de 10 M€ (à verser le 30/06/2023) ;

8) Une augmentation de la rémunération en cas d’augmentation des impôts ;

9) La suppression de la clause de résiliation, qui sera fixée à un montant symbolique de 10 000 € ;

10) Le renouvellement du contrat de Pepe Costa pour qu’il dure aussi longtemps que celui de Lionel Messi ;

11) La signature et l’engagement du club afin d’assurer le paiement à Rodrigo Messi des commissions qui lui sont dues.

Le Barça dément ces révélations

Par l’intermédiaire d’un communiqué, le Barça a regretté la publication de ces documents confidentiels. Selon le club catalan, rien de ce qui a été publié n’a été réellement proposé: «(…) Le FC Barcelone exprime son indignation face à la fuite intéressée de certaines informations qui feraient partie d’une enquête judiciaire procédure. Le Club regrette également que le média se vante d’avoir eu « accès à une énorme quantité de documentation et d’emails qui sont en possession de l’enquête du Barçagate » alors que ces informations et documentation n’ont pas encore été partagées avec les parties. »