Barça: les confidences d’Ousmane Dembélé sur ses multiples blessures

Dans un entretien accordé aux médias catalans, l’attaquant du FC Barcelone Ousmane Dembélé, a admis qu’il s’est souvent blessé par le passé à cause de son manque de travail.

Recruté en 2017 par le FC Barcelone pour remplacer Neymar, parti au PSG, Ousmane Dembélé a connu des hauts avec le club catalan. L’international français a dû faire face à des blessures à répétition qui l’ont éloigné des terrains de nombreuses fois lors de la première partie de son aventure chez les Culés. Mais depuis la deuxième moitié de la saison passée, Dembouz semble avoir dit adieu aux blessures et enchaîne les prestations de hautes volées.

Dans un entretien accordé aux médias catalans, Ousmane Dembélé a expliqué pourquoi il se blessait autant et ce qui l’a aidé à retrouver une condition physique idéale. « Les blessures arrivaient parce qu’à 20 ans, je ne travaillais pas comme aujourd’hui. Et si tu veux être un grand joueur, il faut travailler. Ton talent n’est pas suffisant. Avant, je ne le savais pas, mais maintenant je vois que c’est fondamental de travailler sur et en dehors du terrain. J’en étais arrivé au point d’avoir un peu peur (de se blesser à nouveau). Je pensais que j’allais finir par me blesser. Tout a changé avec l’arrivée de Koeman« , a reconnu l’international Tricolore.

C’est désormais Xavi qui en profite en permettant à Dembélé d’enchaîner les titularisations. Depuis l’arrivée du technicien espagnol sur le banc des Culés, l’attaquant français s’est métamorphosé terminant meilleur passeur décisif de la Liga la saison dernière (13). Lors de ce nouvel exercice, l’ancien de Dortmund a également déjà délivré 2 passes décisives pour un but inscrit en quatre journées de championnat. Avec un Dembélé dans cette forme et les nouvelles recrues dont Robert Lewandowski, le Barça peut réellement rêver de remonter sur le trône en Espagne et en Europe.