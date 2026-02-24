Barça: les confidences de Joan Laporta sur le retour avorté de Lionel Messi

Joan Laporta a révèlé avoir transmis une offre contractuelle à Lionel Messi avant son départ vers l’Inter Miami, mais l’Argentin a finalement privilégié un nouveau défi aux États-Unis.

Joan Laporta a révèlé avoir transmis une offre contractuelle à Lionel Messi avant son départ vers l’Inter Miami, mais l’Argentin a finalement privilégié un nouveau défi aux États-Unis.

L’histoire aurait pu s’écrire autrement. Lorsque Lionel Messi s’apprêtait à tourner la page de son aventure au Paris Saint-Germain, un retour au FC Barcelone a réellement été envisagé. C’est ce que révèle Joan Laporta dans un ouvrage publié cette semaine, où il lève le voile sur les coulisses de ce dossier brûlant.

Parti de Barcelone en 2021, après plus de deux décennies passées au club, l’Argentin avait ensuite connu deux saisons contrastées à Paris avant de conduire l’Albiceleste au sacre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022. Libre de tout contrat à l’issue de son passage en France, le septuple — puis octuple — Ballon d’Or a finalement choisi de traverser l’Atlantique pour rejoindre l’Inter Miami CF.

Mais selon Laporta, le scénario d’un retour en Catalogne a été sérieusement travaillé. Le président blaugrana explique avoir préparé une proposition contractuelle transmise à Jorge Messi, père et représentant du joueur. « Jorge Messi est venu chez moi, j’ai préparé le contrat, je lui ai envoyé la version préliminaire et il n’a pas répondu. Une semaine passe, deux… un mois plus tard, il revient enfin chez moi et m’annonce qu’ils ont décidé de rejoindre l’Inter Miami, où il serait moins sous pression », a-t-il confié.

Un choix dicté, selon le dirigeant catalan, par la volonté du champion du monde d’évoluer dans un environnement plus apaisé après des années d’exposition maximale en Europe. Pour les supporters barcelonais, le rêve d’un ultime chapitre au Camp Nou s’est envolé à ce moment-là. L’histoire, elle, a pris la direction de la Floride.





