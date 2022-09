Barça: le retour de Lionel Messi « financièrement possible » selon Eduard Romeu

Le vice-président financier du Barça, Eduard Romeu, a révélé qu’il était financièrement « possible » pour Lionel Messi de faire un retour sensationnel à Barcelone l’été prochain.

Messi a quitté le Barça l’été dernier pour rejoindre le PSG après que le géant catalan et l’Argentin n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la prolongation de la Pulga. Désormais Parisien, le joueur de 34 ans est lié aux champions de France jusqu’en 2023. A six mois de la fin de son bail, l’avenir du natif de Rosario est de nouveau remis sur la table, alors que la presse européenne pense que le septuple Ballon d’Or ne rempilera pas avec sa formation.

L’attaquant argentin devrait prendre une décision sur son avenir après la Coupe du monde au Qatar, mais pour le vice-président économique du Barça, Eduard Romeu, les Blaugranas peuvent se permettre de ramener Messi au Camp Nou. « Ce serait financièrement possible car s’il revenait, ce serait en tant qu’agent libre », a déclaré Romeu à la radio El Mati de Catalunya.

« Mais c’est une décision qui doit être prise par la direction et le joueur. Cela ne me correspond pas [de prendre ces décisions], mais ce serait viable. C’est une icône du club. Ce sera toujours sa maison, mais ce sera une décision technique [s’il revient] », a ajouté l’argentier barcelonais.

Malgré ses commentaires sur la possibilité de re-signer Messi, Romeu a admis que Barcelone est encore à deux ans d’être dans une situation financière saine. « Nous avons sauvé le Barça, mais nous ne l’avons toujours pas résolu. Nous ne l’avons pas en bonne santé; cela implique beaucoup d’austérité, beaucoup de rigueur et il y a beaucoup de travail à faire. Dans la saison 2024/25, nous serons au niveau qui nous correspond », a déclaré l’Espagnol.

Romeu a refusé de dénoncer les chances de Barcelone de décrocher Messi, mais le meneur de jeu de 35 ans a récemment déclaré qu’il « s’amusait » à Paris, laissant entendre qu’il pourrait prolonger son séjour dans la capitale française. « Je me sens bien, différent de l’année dernière et je savais que ça allait être comme ça », a déclaré Messi aux journalistes.

« L’année dernière, comme je l’ai déjà dit, j’ai passé un mauvais moment, je n’ai jamais fini de me retrouver mais cette année c’est différent. Je suis arrivé avec une tête différente, plus accommodée au club, au vestiaire, au jeu, à mes coéquipiers. La vérité est que je me sens très bien et que je m’amuse à nouveau ».